Green pass obbligatorio per ristoranti al chiuso e discoteche. Obiettivo Italia bianca fino a dopo Ferragosto (Di domenica 18 luglio 2021) Il certificato rilasciato a chi ha già fatto la doppia dose o è guarito. Ma molti cittadini faticano a scaricare il codice del «lascia passare» Leggi su corriere (Di domenica 18 luglio 2021) Il certificato rilasciato a chi ha già fatto la doppia dose o è guarito. Ma molti cittadini faticano a scaricare il codice del «lasciaare»

Advertising

borghi_claudio : 10) IL REGOLAMENTO UE SUL GREEN PASS VIETA DISCRIMINAZIONI E così anche la risoluzione Cons. d'Europa sulle vaccina… - RobertoBurioni : Prenotazioni per vaccini in Francia dopo che due giorni fa Macron ha detto che senza green pass si sta chiusi in ca… - borghi_claudio : 9) DOVE SI E' SPERIMENTATO IL GREEN PASS CI SONO STATI MIGLIAIA DI CONTAGI Ovvio. Il vaccinato può contagiare, se… - Marco1999Busa : RT @borghi_claudio: 8) I GIOVANI NON AVRANNO MAI IL GREEN PASS PRIMA DI OTTOBRE Se anche oggi tutti i giovani (secondo me sbagliando ma li… - Vincenz18921263 : RT @sabrina__sf: Fino a quando sbarcherà anche un solo africano senza documenti, il green pass ve lo potete infilare su per il culo! (e anc… -