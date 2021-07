Green pass, Letta: le condizioni per la ripresa dell’economia non le dettano Meloni e Salvini (Di domenica 18 luglio 2021) Enrico Letta, già impegnato nel tour elettorale per il collegio di Siena, confida a Repubblica che, se gli elettori gli volteranno le spalle sbarrandogli le porte di Montecitorio, “ne trarrà le conseguenze”. Letta: sulla giustizia piccoli aggiustamenti in Parlamento sono possibili Poi commenta le fibrillazioni nella maggioranza sulla Giustizia. E’ disposto o no il Pd ad archiviare la riforma Bonafede per affidare le sorti del sistema giudiziario al Guardasigilli Cartabia? In Parlamento – ragiona Letta – si potrà fare qualche aggiustamento ma il M5S ha il dovere di lealtà verso la coalizione di cui fa parte e dunque no alla guerriglia ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 18 luglio 2021) Enrico, già impegnato nel tour elettorale per il collegio di Siena, confida a Repubblica che, se gli elettori gli volteranno le spalle sbarrandogli le porte di Montecitorio, “ne trarrà le conseguenze”.: sulla giustizia piccoli aggiustamenti in Parlamento sono possibili Poi commenta le fibrillazioni nella maggioranza sulla Giustizia. E’ disposto o no il Pd ad archiviare la riforma Bonafede per affidare le sorti del sistema giudiziario al Guardasigilli Cartabia? In Parlamento – ragiona– si potrà fare qualche aggiustamento ma il M5S ha il dovere di lealtà verso la coalizione di cui fa parte e dunque no alla guerriglia ...

borghi_claudio : 10) IL REGOLAMENTO UE SUL GREEN PASS VIETA DISCRIMINAZIONI E così anche la risoluzione Cons. d'Europa sulle vaccina… - RobertoBurioni : Prenotazioni per vaccini in Francia dopo che due giorni fa Macron ha detto che senza green pass si sta chiusi in ca… - borghi_claudio : 9) DOVE SI E' SPERIMENTATO IL GREEN PASS CI SONO STATI MIGLIAIA DI CONTAGI Ovvio. Il vaccinato può contagiare, se… - AlbanoNicola : RT @Lorenzo62752880: Se Sileri pensa che col green pass per accedere ai locali noi 30enne corriamo a vaccinarci si illude. Boicotteremo tu… - GabrieleToralbo : RT @lercionotizie: #ultimora Draghi: 'Green pass per entrare nei musei'. Boom di 8 vaccini prenotati -