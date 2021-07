Green pass in Francia, più di 100mila persone in strada contro le nuove regole anti-Covid – Video (Di domenica 18 luglio 2021) Circa 18mila persone si sono radunate a Parigi per protestare contro le ultime restrizioni stabilite dal governo francese per arginare i contagi da coronavirus. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha istituito l’obbligo del certificato verde anche per accedere ai ristoranti e ai bar. Sono previste ulteriori restrizioni anche per i turisti che arrivano dall’estero. In tutta la Francia sono scese in strada circa 114mila cittadini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Circa 18milasi sono radunate a Parigi per protestarele ultime restrizioni stabilite dal governo francese per arginare i contagi da coronavirus. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha istituito l’obbligo del certificato verde anche per accedere ai ristore ai bar. Sono previste ulteriori restrizioni anche per i turisti che arrivano dall’estero. In tutta lasono scese incirca 114mila cittadini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

