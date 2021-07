Green Pass anche in Italia, verso l'obbligo per ristoranti e discoteche. Le ipotesi del Governo (Di domenica 18 luglio 2021) Il Green Pass obbligatorio potrebbe arrivare anche in Italia. Sarà necessario averlo, ed esporlo, per partecipare ad eventi pubblici, ma anche solo per andare al ristorante o entrare in un centro ... Leggi su leggo (Di domenica 18 luglio 2021) Ilobbligatorio potrebbe arrivarein. Sarà necessario averlo, ed esporlo, per partecipare ad eventi pubblici, masolo per andare al ristorante o entrare in un centro ...

borghi_claudio : 10) IL REGOLAMENTO UE SUL GREEN PASS VIETA DISCRIMINAZIONI E così anche la risoluzione Cons. d'Europa sulle vaccina… - RobertoBurioni : Prenotazioni per vaccini in Francia dopo che due giorni fa Macron ha detto che senza green pass si sta chiusi in ca… - borghi_claudio : Di tutte le cretinate che leggo sul green pass sapete qual è la più penosa? 'Io mi sono vaccinato e mi sono sacrifi… - lazy_ahi : Svegliarsi col messaggio di qualcuno che ti ha scritto “ti amo” nella notte è meraviglioso, ma anche il messaggio d… - CiccioAmar82 : RT @borghi_claudio: Dopo la diffusione del decalogo -