Green Pass allargato? Stadi | palestre | concerti e ristoranti al chiuso | il punto della situazione

(Di domenica 18 luglio 2021) Ilpotrebbe diventare un requisito per accedere a determinate situazioni sociali. È uno scenario annunciato e che, in realtà, già esiste se si considera che il certificato verde è uno strumento concepito anche con l'idea di tutelare laepidemiologica.: alleato contro la Variante Delta E l'azionevariante Delta potrebbe accelerare l'allargamento dell'utilizzo del. Lo si evince, quantomeno a livello di ipotesi, da quelle che sono state le parole rilasciate dal professor Franco Locatelli ai microfoni di Repubblica ...

borghi_claudio : Di tutte le cretinate che leggo sul green pass sapete qual è la più penosa? 'Io mi sono vaccinato e mi sono sacrifi… - borghi_claudio : 10) IL REGOLAMENTO UE SUL GREEN PASS VIETA DISCRIMINAZIONI E così anche la risoluzione Cons. d'Europa sulle vaccina… - borghi_claudio : 9) DOVE SI E' SPERIMENTATO IL GREEN PASS CI SONO STATI MIGLIAIA DI CONTAGI Ovvio. Il vaccinato può contagiare, se… - bruccio20 : RT @GiorgiaMeloni: Macron propone il Green Pass obbligatorio? Il mainstream e la sinistra italiana accolgono la notizia con giubilo e stend…

Con gli algoritmi di intelligenza artificiale di Kpi6* abbiamo analizzato l'andamento delle conversazioni sul web con focus sule sui cambiamenti dei quali si sta discutendo inerente i ...... di somministrazioni - e l'ombra di nuove chiusure a meno di non adottare la politica della libertà in base al, l'Italia si riscopre troppo scoperta. Sono 2.547.930, inoltre, gli over 50 ...Vaccini. Un'occasione anche per parlare dell'attuale situazione politica con il leader di Italia Viva che ha sottolineato la totale condivisione della "linea Macron" per quanto riguarda l'utilizzo del ..."Inevitabile il green pass obbligatorio nei ristoranti, stadi, cinema, teatri, piscine, palestre...”. Covid - L'opinione di Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico: “Chi esita ...