Green deal, alt di Lega e M5s: "Condanna per un comparto da 350 mld" (Di domenica 18 luglio 2021) Sia M5s sia Lega criticano il Green deal dell'Ue. "Alti rischi per occupazione e aziende, l'Italia ha bisogno di più tempo". "Minaccia per un comparto che vale il 20% del pil" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 18 luglio 2021) Sia M5s siacriticano ildell'Ue. "Alti rischi per occupazione e aziende, l'Italia ha bisogno di più tempo". "Minaccia per unche vale il 20% del pil" Segui su affaritaliani.it

riotta : Francia, Spagna, Itala, Ungheria, Lettonia, Irlanda, Bulgaria guidano il fronte critico contro il Green New Deal UE… - annarigel : RT @ImolaOggi: Il governo si accorge che il Green deal è una condanna a morte per l'Italia. La morte verde, lo gridiamo da anni! https://t… - paolovarsi1 : L'Ue presenta il Green Deal: mazzata per le famiglie. «È un suicidio politico» - paolovarsi1 : «Insensato, irrealizzabile, dannoso». Tutta Europa (e non solo) critica il Green Deal - sabrina07062011 : RT @angelo_fornaro: Gigino ferma le UE_ Se pensano che in due anni si possa parlare di green si sbagliano. Ce' da aggiungere poi, con un #c… -