Grandi Navi, il Governo salva Venezia senza un piano B (Di domenica 18 luglio 2021) Il divieto è tanto sacrosanto quanto atteso: per tutelare Venezia e la sua laguna le Navi da crociera non potranno più transitare nel Bacino di San Marco e nel Canale della Giudecca, né potranno attraccare al terminal di Marittima ma dovranno volgere lo scafo verso Marghera. Nel Consiglio dei ministri del 13 luglio il Governo Draghi ha adottato un decreto che dichiara le vie urbane d'acqua più famose della Serenissima monumento nazionale. Dal 1° agosto solo le imbarcazioni di stazza lorda inferiore alle 25mila tonnellate, o ai 180 metri di lunghezza oppure ai 35 metri di altezza potranno transitare. Restrizioni che consentiranno il ...

