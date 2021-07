Grande lutto nel mondo della lirica: il covid uccide un importante regista (Di domenica 18 luglio 2021) Il mondo dello spettacolo piange un’altra vittima del covid: è morto a soli 67 anni Graham Vick, il geniale, perché rivoluzionario, regista d’opera lirica contemporanea ed eterna. LEGGI ANCHE => “Pensò che tramassi alle sue spalle”: la confessione su Troisi a 27 anni dalla… Una perdita insostituibile Morto Graham Vick è morta anche una prospettiva sagace, penetrante e pungente sull’attualità; scomparso il regista più rivoluzionario di opera lirica, scompare anche un poeta ed un conoscitore della realtà. Graham Vick era un artista, perché come ogni ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 18 luglio 2021) Ildello spettacolo piange un’altra vittima del: è morto a soli 67 anni Graham Vick, il geniale, perché rivoluzionario,d’operacontemporanea ed eterna. LEGGI ANCHE => “Pensò che tramassi alle sue spalle”: la confessione su Troisi a 27 anni dalla… Una perdita insostituibile Morto Graham Vick è morta anche una prospettiva sagace, penetrante e pungente sull’attualità; scomparso ilpiù rivoluzionario di opera, scompare anche un poeta ed un conoscitorerealtà. Graham Vick era un artista, perché come ogni ...

