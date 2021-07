Graduatorie ATA terza fascia | le supplenze potranno essere al 31 agosto | 30 giugno o temporanee

(Di domenica 18 luglio 2021)ATA: in questi giorni gli Uffici Scolastici stanno pubblicando gli elenchi validi per il triennio 2021/24, prima in forma provvisoria per permettere eventuali reclami poi in forma definitiva. Si conta possanopronte perutilizzate già fin da settembre, in modo da contribuire all'avvio ordinato dell'anno scolastico 2021/22. L'articolo .

... soprattutto per la mancata possibilità di reclutare i supplenti da tutte le, e i ... si legge nel rapporto, collocandosi anche questi ormai sopra i 50 anni, con l'apice toccato dagli...Il personalecollocato nelleprovinciali permanenti 24 mesi dovrà presenntare istanza unica per assegnazione sede. È stato precisato che, per chi non effettua domanda di istanza per ...Si prefigura diverso il singolo caso, in cui il Dirigente scolastico ha modo di accertare che sussistano dei margini di errore materiale Ci riferiamo alla richiesta di poter inserire le 29 scuole manc ...Personale ATA: illegittimo il depennamento per invalidità del titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico in presenza di altro titolo a ...