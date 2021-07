GP Gran Bretagna: le dichiarazioni dei primi tre (Di domenica 18 luglio 2021) Silverstone regala sorprese a non finire. Tra il contatto tra Hamilton e Verstappen, e l’incredibile rimonta di Lewis su Charles Leclerc, la gara sulla leggendaria pista inglese regala colpi di scena a non finire. Ma adesso, è giunto il momento di spegnere i motori e di accendere i microfoni: ecco le dichiarazioni “a caldo” dei primi tre classificati del GP di Gran Bretagna, a cominciare naturalmente dal vincitore. F1 GP Gran Bretagna: Verstappen KO, Hamilton e Leclerc super Cos’hanno detto i primi tre? Le dichiarazioni del GP di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 luglio 2021) Silverstone regala sorprese a non finire. Tra il contatto tra Hamilton e Verstappen, e l’incredibile rimonta di Lewis su Charles Leclerc, la gara sulla leggendaria pista inglese regala colpi di scena a non finire. Ma adesso, è giunto il momento di spegnere i motori e di accendere i microfoni: ecco le“a caldo” deitre classificati del GP di, a cominciare naturalmente dal vincitore. F1 GP: Verstappen KO, Hamilton e Leclerc super Cos’hanno detto itre? Ledel GP di ...

