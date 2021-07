Golf: Renato Paratore sostituirà Francesco Molinari alle Olimpiadi di Tokyo (Di domenica 18 luglio 2021) Renato Paratore sarà il secondo rappresentante dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo per quanto riguarda il Golf maschile. Il romano prende il posto di Francesco Molinari, che ha dovuto rinunciare a causa dei problemi legati alle continue noie alla schiena, mai del tutto sparite e ritornate a colpire seriamente durante l’Open Championship al Royal St. George. Attualmente al numero 192 della classifica mondiale, Paratore nel 2020 si è issato fino al 132° posto con il settimo posto al BMW PGA Championship. Quest’anno è stato ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021)sarà il secondo rappresentante dell’Italiadiper quanto riguarda ilmaschile. Il romano prende il posto di, che ha dovuto rinunciare a causa dei problemi legaticontinue noie alla schiena, mai del tutto sparite e ritornate a colpire seriamente durante l’Open Championship al Royal St. George. Attualmente al numero 192 della classifica mondiale,nel 2020 si è issato fino al 132° posto con il settimo posto al BMW PGA Championship. Quest’anno è stato ...

