Golf, Molinari commenta la rinuncia a Tokyo: “Non trovo le parole, tiferò Italia da casa” (Di domenica 18 luglio 2021) Dopo la brutta notizia che Francesco Molinari non sarà a Tokyo 2020, l’azzurro ha voluto commentare su Twitter la sua scelta e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “Vorrei trovare le parole giuste per dirlo, ma non le trovo. Ho un problema alla schiena che mi attanaglia da mesi e che non mi permetterà di rappresentare il mio Paese nell’evento di sport più importante del mondo. Farò il tifo per gli atleti Italiani, sperando di essere in grado di partecipare alle Olimpiadi in futuro“. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Dopo la brutta notizia che Francesconon sarà a2020, l’azzurro ha volutore su Twitter la sua scelta e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “Vorrei trovare legiuste per dirlo, ma non le. Ho un problema alla schiena che mi attanaglia da mesi e che non mi permetterà di rappresentare il mio Paese nell’evento di sport più importante del mondo. Farò il tifo per gli atletini, sperando di essere in grado di partecipare alle Olimpiadi in futuro“. SportFace.

