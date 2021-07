Golf, Francesco Molinari salta le Olimpiadi di Tokyo 2021: Renato Paratore dovrebbe sostituirlo (Di domenica 18 luglio 2021) Anche l’ultimo tentativo in extremis per partecipare ai Giochi è stato vano: Francesco Molinari salterà le Olimpiadi di Tokyo 2021. Il Golfista azzurro non potrà recuperare in tempo dall’infortunio alla schiena che da tempo lo tormenta e non sarà in gara in Giappone. A sostituirlo dovrebbe essere Renato Paratore e la Federazione italiana ed il CONI hanno già inoltrato la richiesta, che dovrebbe essere una mera formalità. La decisione è arrivata ufficialmente dopo un consulto con il suo medico. Poi lo ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Anche l’ultimo tentativo in extremis per partecipare ai Giochi è stato vano:salterà ledi. Ilista azzurro non potrà recuperare in tempo dall’infortunio alla schiena che da tempo lo tormenta e non sarà in gara in Giappone. Aesseree la Federazione italiana ed il CONI hanno già inoltrato la richiesta, cheessere una mera formalità. La decisione è arrivata ufficialmente dopo un consulto con il suo medico. Poi lo ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 Coni: Matteo Berrettini non parteciperà ai Giochi Confermato anche il forfait di Francesco Mol… - Marylena_88 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 Coni: Matteo Berrettini non parteciperà ai Giochi Confermato anche il forfait di Francesco Molinari #Sky… - SimonePanzeri87 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 Coni: Matteo Berrettini non parteciperà ai Giochi Confermato anche il forfait di Francesco Molinari #Sky… - simo102031 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 Coni: Matteo Berrettini non parteciperà ai Giochi Confermato anche il forfait di Francesco Molinari #Sky… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 Coni: Matteo Berrettini non parteciperà ai Giochi Confermato anche il forfait di Francesco Molinari #Sky… -