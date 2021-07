Golf, Francesco Molinari non molla: controlli per scongiurare l’assenza dalle Olimpiadi (Di domenica 18 luglio 2021) Ancora uno spiraglio aperto per Francesco Molinari. L’unico vincitore di un Major nella storia del Golf italiano, il British Open del 2018, nutre ancora qualche speranza per poter staccare il biglietto verso Tokyo e permettersi dunque di partecipare per la prima volta nella sua carriera ai Giochi Olimpici. Nella giornata di ieri era arrivata la notizia che il torinese aveva alzato bandiera bianca a causa di un infortunio non meglio specificato. Ma dopo aver già perso la possibilità di partecipare alla rassegna a cinque cerchi nel 2016 a causa della positività al Virus Zika, che tanta preoccupazione portava in quel periodo, ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Ancora uno spiraglio aperto per. L’unico vincitore di un Major nella storia delitaliano, il British Open del 2018, nutre ancora qualche speranza per poter staccare il biglietto verso Tokyo e permettersi dunque di partecipare per la prima volta nella sua carriera ai Giochi Olimpici. Nella giornata di ieri era arrivata la notizia che il torinese aveva alzato bandiera bianca a causa di un infortunio non meglio specificato. Ma dopo aver già perso la possibilità di partecipare alla rassegna a cinque cerchi nel 2016 a causa della positività al Virus Zika, che tanta preoccupazione portava in quel periodo, ...

Advertising

OA_Sport : Francesco Molinari non vuole arrendersi e tenta il tutto per tutto per partecipare a Tokyo - andrea_costa_64 : Non ho capito come si infortuna un golfista #Molinari #Olimpiadi #18luglio - Newsinunclick : Golf, infortunio per Francesco Molinari, niente Giochi olimpici - GionaMaffei : RT @sportface2016: +++#Golf, Francesco #Molinari salta le Olimpiadi di #Tokyo2020 per infortunio. L'Italia aspetta l'ok per sostituirlo con… - infoitsport : Golf: Francesco Molinari, niente Olimpiadi di Tokyo. Un infortunio ferma il torinese, Renato Paratore in attesa -