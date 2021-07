Gli esperti: “La scuola è sicura, non amplifica la trasmissione del Covid” (Di domenica 18 luglio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – “La scuola non agisce come un amplificatore per la trasmissione del Sars-CoV-2 e può essere davvero considerata un luogo sicuro per gli studenti. Altri ambienti in cui i giovani si riuniscono possono essere maggiormente portatori della trasmissione comunitaria e degli amplificatori di rischio legati al setting”. A scriverlo in un articolo pubblicato a febbraio su Italian Journal of Pediatrics (IJP), è Alberto Villani, past president della Società italiana di pediatria (Sip), e responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria Generale e Malattie Infettive ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 luglio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – “Lanon agisce come untore per ladel Sars-CoV-2 e può essere davvero considerata un luogo sicuro per gli studenti. Altri ambienti in cui i giovani si riuniscono possono essere maggiormente portatori dellacomunitaria e deglitori di rischio legati al setting”. A scriverlo in un articolo pubblicato a febbraio su Italian Journal of Pediatrics (IJP), è Alberto Villani, past president della Società italiana di pediatria (Sip), e responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria Generale e Malattie Infettive ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' 'fortemente probabile' che si svilupperanno nuove varianti del Covid 'più pericolose'. Lo sostengono gli esperti… - NessunaCorrelaz : 16 Luglio 2021 - Spagna 'Gli Esperti' Avvertimento degli esperti: i contagi non si fermano da soli e servono forti… - MircoSimeoni : RT @cris_cersei: Gli 'esperti scienziati' che hanno firmato la lettera contro le aperture UK su LANCET, sono in realtà studenti, ostetriche… - FrancescaAlibr3 : RT @Radio1Rai: La #variante #Delta continua a spingere i contagi. Oltre 3mila nelle ultime 24 ore. Vaccinarsi resta l'arma principale, riba… - anteprima24 : ** Gli esperti: 'La #Scuola è sicura, non amplifica la trasmissione del #Covid' ** -