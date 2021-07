Gkn, l'arcivescovo Betori: 'Una preghiera per i lavoratori durante la messa' (Di domenica 18 luglio 2021) durante le celebrazioni odierne, su indicazione del cardinale Giuseppe Betori, in tutte le parrocchie fiorentine saranno lette due intenzioni di preghiera: una per Papa Francesco, da poco dimesso dal ... Leggi su firenzetoday (Di domenica 18 luglio 2021)le celebrazioni odierne, su indicazione del cardinale Giuseppe, in tutte le parrocchie fiorentine saranno lette due intenzioni di: una per Papa Francesco, da poco dimesso dal ...

Advertising

rep_firenze : L'arcivescovo di Firenze ai parroci: 'Domenica fate pregare per gli operai Gkn' [aggiornamento delle 19:17] - StraNotizie : L'arcivescovo di Firenze ai parroci: 'Domenica fate pregare per gli operai Gkn' - corrierefirenze : Gkn, l’arcivescovo di Firenze alle parrocchie: «Domenica pregate per gli operai» - rep_firenze : L'arcivescovo di Firenze ai parroci: 'Domenica fate pregare per gli operai Gkn' - MarcG_69 : #Gkn #Firenze, l'arcivescovo #Betori: 'Trovare una soluzione che metta al centro le persone' #Lavoro #Toscana… -