Gillian Crampton Smith | la pioniera del mondo virtuale

(Di domenica 18 luglio 2021) Chi si occupa di Interaction Design. Si chiama Gillian Crampton Smith e, dopo aver fondato i programmi di formazione sull’interaction design alla St Martin’s School of Art di Londra e al Royal College of Art, nel 2000, su invito di Telecom Italia e Olivetti, ha dato vita all’Interaction Design Institute Ivrea e, con Philip Tabor ha fondato un percorso di Interaction Design per la Laurea Magistrale di Comunicazioni Visive e Multimediali all’Università Iuav di Venezia. A spiegarci che cos’è l’interaction e quale sia la sua funzione è lei stessa: «Quando le persone interagiscono con sistemi e dispositivi digitali, l’esperienza è spesso esasperante. L’interaction design, una disciplina che combina arte e tecnologia, si dedica a rendere questa esperienza più efficiente, meno frustrante, più piacevole, forse addirittura divertente! Talvolta viene chiamata “experience design” o “service design” ma l’obiettivo è lo stesso: rendere utilizzabile, utile e piacevole il mondo virtuale che viviamo sempre di più».

