Germania, Merkel nei luoghi distrutti dall’alluvione: «È spaventoso. Subito aiuti economici alle popolazioni» (Di domenica 18 luglio 2021) Mentre il bilancio dei morti a causa del maltempo si avvicina alla soglia dei 200, Angela Merkel è andata in visita ufficiale nei territori più colpiti dalle alluvioni che nella giornata di ieri 17 luglio hanno colpito la Germania distruggendo intere zone tra abitazioni e industrie. «Grazie a Dio il nostro Paese può far fronte a quello che è accaduto finanziariamente, e noi provvederemo stretto giro» ha detto Merkel, prendendo la parola ad Adenau, in Renania, una delle regioni più colpite dalle alluvioni. «Non sappiamo nemmeno il numero delle persone scomparse» ha continuato, «è tutto ... Leggi su open.online (Di domenica 18 luglio 2021) Mentre il bilancio dei morti a causa del maltempo si avvicina alla soglia dei 200, Angelaè andata in visita ufficiale nei territori più colpiti dalluvioni che nella giornata di ieri 17 luglio hanno colpito ladistruggendo intere zone tra abitazioni e industrie. «Grazie a Dio il nostro Paese può far fronte a quello che è accaduto finanziariamente, e noi provvederemo stretto giro» ha detto, prendendo la parola ad Adenau, in Renania, una delle regioni più colpite dalluvioni. «Non sappiamo nemmeno il numero delle persone scomparse» ha continuato, «è tutto ...

