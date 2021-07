Germania | Laschet si scusa per aver scherzato nei luoghi colpiti da inondazioni

(Di domenica 18 luglio 2021) “Il destino delle persone che sono state colpite per noi è importante. Per questo mi rammarico enormemente per l’impressione suscitata dalla situazione colloquiale. E’ stato inappropriato e mi scuso”. Così Armin, il candidato cancelliere della Cdu alle prossime elezioni per decidere il successore di Angela Merkel, si èto su Twitter per l’imbarazzante fotografia, che lo mostra scherzare con altre persone mentre in primo piano il presidente Frank-Walter Steinmeier parla in una località colpita dalle alluvioni che hanno provocato almeno 156 morti. Le scuse del leader della Cdu arrivano dopo che Lars Klingbeil, segretario generale della Spd, ...

Armin: una iena ridens per la! Potrebbe essere questo lo slogan dell'uomo di punta dell'Unione Cristiano - Democratica per le prossime elezioni. Nel paese la situazione è drammatica: il ...... ministra all'Ambiente dell'Spd: 'Il cambiamento climatico è arrivato in', ha detto. 'È ... LA GAFFE DELLA CDU Arminè il politico favorito per il post - Merkel. In alcuni sondaggi ...Al momento della stesura di questo rapporto, Almeno 120 persone sono state confermate morte a causa di gravi inondazioni in Europa occidentale. È ...I Verdi riescono a togliersi dai riflettori dopo gli scandali di Annalena Baerbock. La Cdu dovrà capire come non tradire il passato.