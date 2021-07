Germania, la Merkel sconvolta visita i luoghi dell'alluvione: 'Scene spettrali' (Di domenica 18 luglio 2021) Quelle che la cancelliera Angela Merkel ha visto visitando, ad Adenau , i luoghi più colpiti dall' alluvione in Germania sono state 'immagini spettrali'. sconvolta dai 'danni surreali' provocati dall'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 luglio 2021) Quelle che la cancelliera Angelaha vistondo, ad Adenau , ipiù colpiti dall'insono state 'immagini'.dai 'danni surreali' provocati dall'...

