Germania, il governatore erede della Merkel ride sul luogo delle alluvioni: è bufera (Di domenica 18 luglio 2021) Ancora si stanno contando le vittime e i danni provacati dalle terribili inondazioni in Germania . Il bilancio dell'alluvione è, al momento, di 156 morti e 670 feriti, ma sembra destinato a salire ... Leggi su leggo (Di domenica 18 luglio 2021) Ancora si stanno contando le vittime e i danni provacati dalle terribili inondazioni in. Il bilancio dell'alluvione è, al momento, di 156 morti e 670 feriti, ma sembra destinato a salire ...

