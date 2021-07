Germania, Armin Laschet si scusa per le 'risate' post alluvione (Di domenica 18 luglio 2021) Il presidente della Vesftalia (e candidato a succedere alla Merkel nella Cdu), Armin Laschet, si è scusato per le risatine immortalate durante il discorso del capo dello Stato, Frank - Walter ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 luglio 2021) Il presidente della Vesftalia (e candidato a succedere alla Merkel nella Cdu),, si èto per le risatine immortalate durante il discorso del capo dello Stato, Frank - Walter ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Germania, Armin Laschet si scusa per le 'risate' post alluvione #germania - DottBellavia : RT @MediasetTgcom24: Germania, Armin Laschet si scusa per le 'risate' post alluvione #germania - GianniVezzani1 : RT @MediasetTgcom24: Germania, Armin Laschet si scusa per le 'risate' post alluvione #germania - MediasetTgcom24 : Germania, Armin Laschet si scusa per le 'risate' post alluvione #germania - Kualy2014 : RT @RicCavalier: Il video che imbarazza Armin #Laschet, candidato cancelliere #Cdu. Il presidente Steinmeier parla sui luoghi delle alluvio… -