Germania alluvione, Merkel incontra i superstiti: "Spaventoso, non trovo parole giuste" (Di domenica 18 luglio 2021) "Spaventoso, non trovo parole giuste". La cancelliera tedesca Angela Merkel arriva nelle zone devastate dal maltempo in Renania Palatinato e incontra i supersiti delle alluvioni . "La dimensione ... Leggi su quotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) ", non". La cancelliera tedesca Angelaarriva nelle zone devastate dal maltempo in Renania Palatinato ei supersiti delle alluvioni . "La dimensione ...

Advertising

Adnkronos : Si aggrava il bilancio dell'#alluvione che ha colpito la #Germania. - repubblica : Il delfino di Mekel ride sui luoghi del disastro: indignazione nel Paese - Agenzia_Ansa : Alluvione in Germania, le immagini aeree della frana a Erftstadt-Blessem. Sale a oltre 100 il numero dei morti.… - BetodiModena : RT @EdoardoT92: Germania prima e dopo l’alluvione… la geomorfologia non mente mai! - bizcommunityit : Alluvione in Germania, sale il numero dei morti -