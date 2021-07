Advertising

Genova, bimbo di quattro anni travolto da moto: trasferito al Gaslini #Genova

commenta Grave incidente a Vesima, nel Ponente città a, dove un bambino di quattro anni è stato investito da una moto sull'Aurelia. Il piccolo è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini.- Undi 4 anni è stato investito per strada nel ponente genovese ed è stato ricoverato in codice rosso al Pediatrico Gaslini. Ancora nessuna notizia della dinamica, se non che la persona ...Grave incidente a Vesima, nel Ponente città a Genova, dove un bambino di quattro anni è stato investito da una moto sull'Aurelia. Il piccolo è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all' ...Genova – Un bambino di 4 anni è ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Gaslini dopo essere stato investito da uno scooter nella zona di Vesima, ponente genovese. Sono intervenuti ...