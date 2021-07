G8 Genova | Agnoletto | “Possiamo dire che avevamo ragione su tutto 20 anni dopo” Don Ciotti | “Movimento di allora necessario oggi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 luglio 2021) “, ma non ci hanno ascoltato”. Così Vittorio, nel 2001 portavoce del Genoa Social Forum altermondialista, si rivolge a una sala del maggior consiglio del Palazzo Ducale gremita nel primo evento in programma per il ventennale dai fatti del G8 di. “Siamo tornati qui, nei luoghi dove si è tenuto il vertice dei grandi e decine di migliaia di persone si erano riunite per contestare e proporre un’alternativa a un modello di sviluppo del quale già si vedevano contraddizioni e pericoli che si sono puntualmente rivelati tali chiaramente per tutti: dall’ambiente alla giustizia sociale, un altro mondo ...