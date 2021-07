G8 Genova 20 anni dopo, Canterini: “Una cicatrice si riapre” (Di domenica 18 luglio 2021) (Adnkronos) – A 20 anni di distanza, tornare con la memoria al G8 di Genova del 2001 non è affatto un gioco per Vincenzo Canterini, l’ex comandante del Reparto mobile di Roma che fece irruzione alla scuola Diaz. Anzi, dice all’AdnKronos, “è una cicatrice che si riapre, che mi costringe a ripensare al processo, durato quel che è durato”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 luglio 2021) (Adnkronos) – A 20di distanza, tornare con la memoria al G8 didel 2001 non è affatto un gioco per Vincenzo, l’ex comandante del Reparto mobile di Roma che fece irruzione alla scuola Diaz. Anzi, dice all’AdnKronos, “è unache si, che mi costringe a ripensare al processo, durato quel che è durato”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Con la “riforma”, tutti impuniti. Il pm Zucca: 'Quella fu tortura e non dovrebbe prescriversi mai.… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Luglio: Con la Cartabia zero condannati per il G8. Genova, 20 anni fa - SkyTG24 : Mark Covell, giornalista inglese picchiato dalla polizia alla scuola Diaz durante il #G8 di Genova, racconta l'aggr… - paolopellizzari : Il capo della Lega Matteo #Salvini ogni volta che scoppia un’inchiesta per tortura nelle carceri corre a dare solid… - AlMaran83 : RT @Keynesblog: 20 anni fa al G8 di Genova c'era chi fuori contestava la globalizzazione liberista e chi dentro diceva che era una cosa da… -