G8 di Genova, vent'anni dopo le tappe di una giustizia incompiuta. VIDEO (Di domenica 18 luglio 2021) anni di indagini, decine di udienze, e una verità processuale rimasta monca. Tanto che a 20 anni di distanza dai fatti del G8 di Genova del 2001 la "pacificazione" sembra ancora lontana. Leggi su tg24.sky (Di domenica 18 luglio 2021)di indagini, decine di udienze, e una verità processuale rimasta monca. Tanto che a 20di distanza dai fatti del G8 didel 2001 la "pacificazione" sembra ancora lontana.

Advertising

Internazionale : Genova 2001 è il nuovo numero di Internazionale extra. A vent’anni dal G8 cronache, foto e reportage dalla stampa e… - danielafiorini2 : RT @ilmanifesto: Vent’anni dopo si torna a Genova per una manifestazione lunga una settimana tra memoria e futuro. Alla vigilia dell’annive… - cuba98w : RT @ilmanifesto: Vent’anni dopo si torna a Genova per una manifestazione lunga una settimana tra memoria e futuro. Alla vigilia dell’annive… - enricomontibell : RT @ilmanifesto: Vent’anni dopo si torna a Genova per una manifestazione lunga una settimana tra memoria e futuro. Alla vigilia dell’annive… - AristarcoScann1 : RT @ilmanifesto: Vent’anni dopo si torna a Genova per una manifestazione lunga una settimana tra memoria e futuro. Alla vigilia dell’annive… -