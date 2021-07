G8 di Genova, i tre giorni di caos che sconvolsero il mondo. VIDEO (Di domenica 18 luglio 2021) Tutto il mondo guarda a Genova nel luglio del 2001. Nel capoluogo ligure, che dovrà ospitare la riunione dei "Grandi della Terra", convergono tutte le istanze di cambiamento che in quel periodo hanno trovato un palcoscenico nelle piazze globali. E, per certi versi, è quasi un paradosso che il movimento che - proprio grazie anche alle nuove tecnologie - sta trascinando centinaia di migliaia di ragazzi, si chiami "No Global" (LO SPECIALE SUL G8 DI Genova). Leggi su tg24.sky (Di domenica 18 luglio 2021) Tutto ilguarda anel luglio del 2001. Nel capoluogo ligure, che dovrà ospitare la riunione dei "Grandi della Terra", convergono tutte le istanze di cambiamento che in quel periodo hanno trovato un palcoscenico nelle piazze globali. E, per certi versi, è quasi un paradosso che il movimento che - proprio grazie anche alle nuove tecnologie - sta trascinando centinaia di migliaia di ragazzi, si chiami "No Global" (LO SPECIALE SUL G8 DI).

Advertising

maurobiani : RT @peoplepubit: #Genova per noi, vent'anni dopo. Giovanni Mari, @maurobiani, @carlogubi, @robfer: tre libri per ricordare il #G8, per cono… - civati : RT @peoplepubit: #Genova per noi, vent'anni dopo. Giovanni Mari, @maurobiani, @carlogubi, @robfer: tre libri per ricordare il #G8, per cono… - marcocarestia : RT @Libero_official: Maxi operazione della Gdf, scoperti i furbetti del #redditoDIcittadinanza: tutti stranieri, hanno incassato 3,5 milion… - fulviagr : RT @peoplepubit: #Genova per noi, vent'anni dopo. Giovanni Mari, @maurobiani, @carlogubi, @robfer: tre libri per ricordare il #G8, per cono… - infoitinterno : G8 di Genova, i tre giorni di caos che sconvolsero il mondo. VIDEO -