Fridays for Future: “Alluvioni grido di allarme della natura, ma la politica si nasconde dietro i posti di lavoro. Cingolani? Una delusione, scienziato che tutela gli interessi delle aziende” (Di domenica 18 luglio 2021) Le inondazioni che hanno sconvolto Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo sono solo l’ultimo esempio, l’ennesimo allarme lanciato dalla natura sui rischi legati all’emergenza climatica. Una situazione alla quale la politica, strangolata tra la necessità di una reale transizione green auspicata anche dalle istituzioni europee e gli interessi economici (e quindi politici) in ballo, non riesce a far fronte, incapace di attuare delle soluzioni che la scienza ha già messo a disposizione. “Abbiamo ancora bisogno di vedere queste cose per capire che certi eventi saranno sempre più frequenti e imprevedibili – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Le inondazioni che hanno sconvolto Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo sono solo l’ultimo esempio, l’ennesimolanciato dallasui rischi legati all’emergenza climatica. Una situazione alla quale la, strangolata tra la necessità di una reale transizione green auspicata anche dalle istituzioni europee e glieconomici (e quindi politici) in ballo, non riesce a far fronte, incapace di attuaresoluzioni che la scienza ha già messo a disposizione. “Abbiamo ancora bisogno di vedere queste cose per capire che certi eventi saranno sempre più frequenti e imprevedibili – ...

