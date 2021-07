Francia, Alessio Quaranta eletto presidente dell’organizzazione aeronautica più longeva d’Europa (Di domenica 18 luglio 2021) L’ECAC, European Civil Aviation Conference, ha un nuovo presidente: lo scorso 12 luglio, il Direttore Generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), dott. Alessio Quaranta, è stato eletto presidente dell’ECAC, l’organizzazione aeronautica più ampia e più longeva d’Europa. L’ECAC è la conferenza intergovernativa paneuropea (fondata nel 1955) che riunisce 44 Paesi membri (i 27 comunitari più 17 non comunitari) e fa parte dell’ICAO – International Civil Aviation Organization. La missione ECAC è quella di promuovere il sistema del trasporto aereo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 luglio 2021) L’ECAC, European Civil Aviation Conference, ha un nuovo: lo scorso 12 luglio, il Direttore Generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), dott., è statodell’ECAC, l’organizzazionepiù ampia e più. L’ECAC è la conferenza intergovernativa paneuropea (fondata nel 1955) che riunisce 44 Paesi membri (i 27 comunitari più 17 non comunitari) e fa parte dell’ICAO – International Civil Aviation Organization. La missione ECAC è quella di promuovere il sistema del trasporto aereo ...

