Franca Rame, moglie di Dario Fo ma figlia del teatro (Di domenica 18 luglio 2021) La prima volta che ho letto Il mondo secondo Fo, tratto da una sua conversazione con Giuseppina Manin, la ricordo come fosse ieri. Un libro consumato e sottolineato fino all’osso, durante gli anni di studio instancabile e ossessioni varie alla scoperta di Artaud, Sarah Kane e il Kabuki. Il mondo di Dario Fo, però, per certi versi ha inizio tutto con un primo grande incontro. Quello con Franca Rame: “Credo d’averla amata appena l’ho vista. Ed era in fotografia“, racconta nel libro. È un attimo, nasce come un innamoRamento improvviso, ma è una scintilla che segnerà tutta la vita artistica e privata della coppia più rossa del ... Leggi su velvetmag (Di domenica 18 luglio 2021) La prima volta che ho letto Il mondo secondo Fo, tratto da una sua conversazione con Giuseppina Manin, la ricordo come fosse ieri. Un libro consumato e sottolineato fino all’osso, durante gli anni di studio instancabile e ossessioni varie alla scoperta di Artaud, Sarah Kane e il Kabuki. Il mondo diFo, però, per certi versi ha inizio tutto con un primo grande incontro. Quello con: “Credo d’averla amata appena l’ho vista. Ed era in fotografia“, racconta nel libro. È un attimo, nasce come un innamonto improvviso, ma è una scintilla che segnerà tutta la vita artistica e privata della coppia più rossa del ...

Advertising

MastVlas : Franca Pia Rame, 18.07.1929. #francarame #stupro #dariofo - BGarattini : “...Ma quello che vorrei continuare a dire alle donne, anche dopo la mia morte, è di non perdere mai il rispetto di… - Alberto28075665 : RT @Rc95_inv: “Il periodo più brutto della mia vita sono stati questi venti mesi in Senato. Venti mesi veramente inutili.” #FrancaRame #18l… - Leo_Lez4 : Stamattina “Fernanda Pivano - L’altra America”, poi “Io e Lei - Matilde Gioli è Franca Rame, adesso “Caravaggio - L… - Annalagavo : RT @Rc95_inv: “Il periodo più brutto della mia vita sono stati questi venti mesi in Senato. Venti mesi veramente inutili.” #FrancaRame #18l… -