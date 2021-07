Formula 1 | le pagelle del GP di Gran Bretagna | vince Lewis Hamilton | ma Leclerc incanta Fuori la Red Bull di Verstappen

(Di domenica 18 luglio 2021) Queste ledelPremio di, decimo appuntamento del Mondiale 2021 di1. Sullo storico tracciato di Silverstone ,in rimontacon la Mercedes. ...

Queste ledel Gran Premio di Gran Bretagna , decimo appuntamento del Mondiale 2021 di1. Sullo storico tracciato di Silverstone , vince in rimonta Lewis Hamilton con la Mercedes. Dietro il ...Domenicali 7 Il capo italiano dellaUno si gioca la reputazione con la Mini Race del sabato. Servono modifiche, ma l'idea non è da buttare. Alonso 7 Un altro bel week end del vegliardo ...Non sono certo mancate le emozioni nel corso del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato di Silverstone è successo di tutto. Dall'incidente al ...Le pagelle del GP di Gran Bretagna 2021 di F1. Lewis Hamilton trova l’ottava vittoria nel circuito di casa, al termine di una splendida rimonta cominciata a circa 20 giri dal termine, superando nel fi ...