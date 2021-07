Formazioni ufficiali Torino-Obermais Merano, amichevole 2021 (Di domenica 18 luglio 2021) Le Formazioni ufficiali di Torino-Obermais Merano, prima amichevole estiva dei granata. Fischio d’inizio alle ore 17 a Bressanone, in provincia di Bolzano, con i ragazzi di Juric che scenderanno in campo per affrontare il primo test stagionale in vista dell’inizio del campionato 2021/2022. LE Formazioni ufficiali Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Mandragora, Lukic, Aina; Millico, Verdi; Sanabria SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Ledi, primaestiva dei granata. Fischio d’inizio alle ore 17 a Bressanone, in provincia di Bolzano, con i ragazzi di Juric che scenderanno in campo per affrontare il primo test stagionale in vista dell’inizio del campionato/2022. LE(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Mandragora, Lukic, Aina; Millico, Verdi; Sanabria SportFace.

