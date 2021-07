Fondazione Roche per i pazienti: lanciato il nuovo bando da 500mila euro (Di domenica 18 luglio 2021) Fondazione Roche ha lanciato la nuova edizione del bando “Fondazione Roche per i pazienti” a sostegno di progetti presentati da Associazioni pazienti operanti sul territorio, volti a migliorare la qualità della vita di pazienti e caregiver e a rispondere ai bisogni di chi affronta o ha affrontato percorsi di cura. L’emergenza sanitaria che ha investito il nostro Paese ha messo a dura prova il mondo del Terzo Settore, che nonostante le difficoltà ha dato un grande contributo al Sistema Salute nel fornire risposte e sostegno a ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 luglio 2021)hala nuova edizione delper i” a sostegno di progetti presentati da Associazionioperanti sul territorio, volti a migliorare la qualità della vita die caregiver e a rispondere ai bisogni di chi affronta o ha affrontato percorsi di cura. L’emergenza sanitaria che ha investito il nostro Paese ha messo a dura prova il mondo del Terzo Settore, che nonostante le difficoltà ha dato un grande contributo al Sistema Salute nel fornire risposte e sostegno a ...

