Firenze, immenso getto d'acqua sul ponte all'Indiano: tubo rotto per incidente (Di domenica 18 luglio 2021) Paura e disagi nella notte tra sabato e domenica a Firenze, sul ponte all'Indiano. A causa di un incidente un'auto ha danneggiato una tubatura provocando un immenso getto d'acqua che ha mandato in ... Leggi su lanazione (Di domenica 18 luglio 2021) Paura e disagi nella notte tra sabato e domenica a, sulall'. A causa di unun'auto ha danneggiato una tubatura provocando und'che ha mandato in ...

D'estate torna tanto rock dal vivo ...30), spazio estivo dell' Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze . In primo piano i ... O nell'anima trafitta da una dolore immenso. "Cicatrici" è l'album che segna il nuovo corso di Finaz ...

"Collaborazione tra gli Uffizi e San Marino" Gli Uffizi sono pronti a collaborare con San Marino. Lo ha detto il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, in occasioni delle celebrazioni a San Marino del XIII anniversario dell’iscrizi ...

