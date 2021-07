Fiorentina | si guarda al centrocampo | due nomi nel mirino

(Di domenica 18 luglio 2021) Laal lavoro sul mercato. L’obiettivo del club viola è quello di rinforzare adeguatamente il reparto centrale Lanon si ferma all’arrivo di Nicolàs Gonzàlez. Dopo il colpo messo a segno per l’attacco, il club viole è infatti alla ricerca di profili per rinforzare anche il reparto dia disposizione del nuovo tecnico Vincenzo Italiano. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il ds Daniele Pradè avrebbe messo gli occhi su Ellyes Skhiri del Colonia e Jorge Carrascal del River Plate. Entrambi, però, hanno un’elevata valutazione del cartellino, in particolar modo il primo, valutato ben 20 milioni ...

La Fiorentina al lavoro sul mercato. L'obiettivo del club viola è quello di rinforzare adeguatamente il reparto centrale La Fiorentina non si ferma all'arrivo di Nicolàs Gonzàlez. Dopo il colpo messo ... Baccelli: "Siamo all'altezza delle altre, andiamo a Firenze per vincere tutte le partite". Seconda convocazione per Davide Bonemei con la nazionale U23.