Advertising

ACFFiorentinaEN : ?? VINCENZO ITALIANO ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina - ACFFiorentinaEN : ?? ITALIANO ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina - Susanna03447691 : @giannattasius @acffiorentina D'accordo con te Andrea ?? Pensiamo alla nuova #Fiorentina che sta nascendo..giovane f… - Nicco_D612 : RT @Hidegkuti78: Un dignitoso silenzio da parte di tutti forse sarebbe la cosa migliore. Ora spazio alla squadra e al grande tecnico che a… - sportli26181512 : Fiorentina, Italiano martella e Vlahovic va subito in gol: Il tecnico non perde tempo nel ritiro di Moena: bisogna… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Italiano

MOENA - Vincenzosi è calato immediatamente nella sua nuova realtà viola. Il neo tecnico delladirige le sedute con (grande) grinta, incitando i suoi calciatori a fare i giusti movimenti per ......Chigiana esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa della giornalista... le criticità e le opportunità del dibattito culturale. Foto - pagina Facebook Palazzuolo Strada ...Il tecnico non perde tempo nel ritiro di Moena: bisogna assimilare subito il 4-3-3 che poggerà sul bomber serbo ...Giancarlo ha attaccato Commisso, non è una cosa bella. Queste le parole del direttore generale della Fiorentina Joe Barone, intervenuto in merito al caos creatosi in seguito ad alcune dichiarazioni ri ...