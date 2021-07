Fiorentina | Barone su Vlahovic | “Con Dusan parlo ogni giorno | stiamo lavorando per il rinnovo”

(Di domenica 18 luglio 2021) Joeha parlato alla stampa dal ritiro di Moena, dove la Viola sta preparando la stagione 2021-2022. Il dirigente dellasi è soffermato anche su. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni. Sul ritiro e sulla riapertura degli stadi “L’aria di Moena fa decollare la! Siamo qui per preparare la squadra per il campionato. Il mister staabbastanza bene, abbiamo iniziato a lavorare a Firenze, ieri è stata un’ottima seduta e anche oggi la squadra sarà in campo. E’ bello vedere la tifoseria accanto -alla squadra, si sente il caldo della ...

Advertising

acffiorentina : Intervista Joe Barone. #Fiorentina - Kekko_Lione : @perchetendenza Ho la sensazione che adesso la cosa più importante per Barone sia la Fiorentina - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Fiorentina, botta e risposta tra #Antognoni e #Barone ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #News - max691926 : È chiaro che il tifoso Viola relativamente giovane che Antognoni lo ha visto solo nelle figurine si schiera con… - Dalla_SerieA : Fiorentina, Barone risponde ad Antognoni: “Poteva risparmiarsi l’attacco a Commisso” - -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Barone

Il dg della: "E' stata una sua decisione. Gli abbiamo offerto le giovanili perché puntiamo al giocatore self made, ma non ha accettato" Il direttore generale della, Joe, ha risposto dal ritiro di Moena all'intervista rilasciata da Giancarlo Antognoni alla Gazzetta dello Sport.ha risposto anche alle domande sul futuro di Dusan Vlahovic:La prima parte del suo affondo è destinata al patron della, Rocco Commisso. 'Ha più ... C'è poi il capitolo Joe: 'Non ci sono state possibilità di discussione. Tanto che prima di ...Inaugurazione del Village dedicato ai tifosi, in quel di Moena. Nell’occasione interviene anche il direttore generale del club Joe Barone, queste le sue parole raccolte da ...La bandiera viola denuncia la freddezza della società viola nel congedarlo, ma arriva già la replica di Barone.