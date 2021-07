Fiorentina, Barone: “Antognoni non ha accettato il ruolo offerto. Vlahovic? Lavoriamo per il rinnovo” (Di domenica 18 luglio 2021) “Le parole di Antognoni? Noi siamo tranquilli, siamo qui per lavorare in vista del campionato. La squadra non ha bisogno di essere distratta, perché il mister e i giocatori sono più importanti. Abbiamo offerto un lavoro molto importante ad Antognoni e ci dispiace che non abbia accettato questo ruolo per il futuro della Fiorentina, ovvero scoprire i futuri talenti del club. L’attacco a Commisso? Non è una cosa bella, perché Rocco ha fatto di tutto, anche perché lui è il datore di lavoro e quindi non si deve scusare con nessuno. Giancarlo è la bandiera della Fiorentina, lui ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) “Le parole di? Noi siamo tranquilli, siamo qui per lavorare in vista del campionato. La squadra non ha bisogno di essere distratta, perché il mister e i giocatori sono più importanti. Abbiamoun lavoro molto importante ade ci dispiace che non abbiaquestoper il futuro della, ovvero scoprire i futuri talenti del club. L’attacco a Commisso? Non è una cosa bella, perché Rocco ha fatto di tutto, anche perché lui è il datore di lavoro e quindi non si deve scusare con nessuno. Giancarlo è la bandiera della, lui ...

Advertising

Cucciolina96251 : RT @sportface2016: #Fiorentina, Barone replica ad #Antognoni: 'Non ha accettato il ruolo offerto, nessuno gli ha detto di andar via'. E su… - Cucciolina96251 : RT @Fiorentinanews: #Barone sibillino sul rinnovo di #Vlahovic: 'Ci lavoriamo ma quando si balla bisogna farlo in due...' #Fiorentina https… - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: #Fiorentina, #Antognoni: '#Commisso se n'è lavato le mani. Si lamenta di #Chiesa, ma fa come lui. Flop viola? Scelte di #Baro… - sportface2016 : #Fiorentina, Barone replica ad #Antognoni: 'Non ha accettato il ruolo offerto, nessuno gli ha detto di andar via'.… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Fiorentina, Antognoni non ci sta: 'Commisso se n'è lavato le mani, incontro con Barone terrificante' -