Fiorentina, Antognoni torna sull'addio: il suo amarissimo sfogo (Di domenica 18 luglio 2021) Tutte situazioni che ha vissuto Giancarlo Antognoni, messo alla porta dalla Fiorentina con modalità che ha voluto spiegare a 'La Gazzetta dello Sport' e 'Tuttosport'. La prima parte del suo affondo è ... Leggi su sport.virgilio (Di domenica 18 luglio 2021) Tutte situazioni che ha vissuto Giancarlo, messo alla porta dallacon modalità che ha voluto spiegare a 'La Gazzetta dello Sport' e 'Tuttosport'. La prima parte del suo affondo è ...

Advertising

pisto_gol : Anni fa, dopo “Pitti Uomo”ho attraversato Firenze con GianCarlo Antognoni. La gente si fermava per salutarlo, i con… - DiMarzio : 'Non sono io il responsabile dei primi due anni disastrosi della gestione Commisso': #Antognoni si sfoga dopo il di… - TuttoMercatoWeb : Antognoni lascia la Fiorentina: 'Mai vista una cosa del genere. Zero possibilità di discussione' - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Barone: 'Il 2 agosto si uniranno anche i Nazionali, #Italiano molto soddisfatto. Le parole di #Antognoni non fanno ben… - nessunoindietro : RT @Fiorentinanews: #Barone: 'Il 2 agosto si uniranno anche i Nazionali, #Italiano molto soddisfatto. Le parole di #Antognoni non fanno ben… -