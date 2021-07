Finge di avere un cancro incurabile e con i 10mila euro di donazioni vola a Disneyland: condannata a 15 mesi di carcere (Di domenica 18 luglio 2021) Aveva ingannato tutti. Persino suo marito e i suoi figli erano convinti che avesse un cancro terminale, partito dai polmoni e con metastasi anche al cervello. Ed erano stati proprio loro, assieme ad amici e colleghi, a lanciare una raccolta fondi per regalarle un viaggio all inclusive a Disneyland Paris, il suo grande desiderio. Erano riusciti a raccogliere 10mila euro e a farle vivre l’esperienza dei suoi sogni, convinti che fosse l’ultima della sua vita. E invece, una volta rientrati nel Regno Unito, si è scoperta la verità: Stephanie Hunter, 32enne di Freemantle Avenue, i servizi sociali hanno smascherato la bugia. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Aveva ingannato tutti. Persino suo marito e i suoi figli erano convinti che avesse unterminale, partito dai polmoni e con metastasi anche al cervello. Ed erano stati proprio loro, assieme ad amici e colleghi, a lanciare una raccolta fondi per regalarle un viaggio all inclusive aParis, il suo grande desiderio. Erano riusciti a raccoglieree a farle vivre l’esperienza dei suoi sogni, convinti che fosse l’ultima della sua vita. E invece, una volta rientrati nel Regno Unito, si è scoperta la verità: Stephanie Hunter, 32enne di Freemantle Avenue, i servizi sociali hanno smascherato la bugia. La ...

