(Di domenica 18 luglio 2021) Milano, 18 lug. (Adnkronos) - Adel Garda ètacon la sua edizione in presenza, in una ripartenza sottolineata dal taglio del nastro avvenuto alla presenza virtuale del ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un momento "importante e attesissimo" che ha visto protagonisti anche il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti e la sindaca didel Garda Cristina Santi, introdotti dal presidente e dalla direttrice generale didel Gardacongressi, Roberto ...

Advertising

TV7Benevento : Fiere: torna Expo Riva Schuh & Gardabags, Italia terzo al mondo come export settore (2)... - TV7Benevento : Fiere: torna Expo Riva Schuh & Gardabags, Italia terzo al mondo come export settore... - claraspada : RT @siamodiscoglio: Dal 16 luglio torna a Santa Margherita Ligure il 'Tributo a Carlo Riva' - lellinara : Dal 16 luglio torna a Santa Margherita Ligure il 'Tributo a Carlo Riva' - Alberto63Al : RT @siamodiscoglio: Dal 16 luglio torna a Santa Margherita Ligure il 'Tributo a Carlo Riva' -

Ultime Notizie dalla rete : Fiere torna

Il Sannio Quotidiano

Questa loro passione viene premiata nei vari Cosplay Contest delle più grandiInternazionali ... ll cantantesul palco del Cartoon Club di Rimini con un concerto per grandi e piccini. Intere ...A Palermoil 'Gelato & Pizza Village'. È la seconda edizione dopo il successo del 2019 e la rinuncia ... diventata negli anni un punto di riferimento tra leenogastronomiche d'Italia. La ...(Adnkronos) – Anche Fugatti e la sindaca Santi hanno ribadito il ruolo prioritario della kermesse, ringraziando l’organizzazione per aver realizzato una fiera internazionale in presenza, in piena sicu ...Fino alla metà di agosto, il ritmo rimarrà di 3400 vaccini al giorno. Poi si chiuderà per una settimana, prima di ripartire con gli studenti. Tra il 16 e il 20 agosto possibili le convocazioni per le ...