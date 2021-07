Fiere: torna Expo Riva Schuh & Gardabags, Italia terzo al mondo come export settore (Di domenica 18 luglio 2021) Milano, 18 lug. (Adnkronos) – A Riva del Garda è tornata Expo Riva Schuh & Gardabags con la sua edizione in presenza, in una ripartenza sottolineata dal taglio del nastro avvenuto alla presenza virtuale del ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un momento “importante e attesissimo” che ha visto protagonisti anche il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti e la sindaca di Riva del Garda Cristina Santi, introdotti dal presidente e dalla direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 luglio 2021) Milano, 18 lug. (Adnkronos) – Adel Garda ètacon la sua edizione in presenza, in una ripartenza sottolineata dal taglio del nastro avvenuto alla presenza virtuale del ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un momento “importante e attesissimo” che ha visto protagonisti anche il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti e la sindaca didel Garda Cristina Santi, introdotti dal presidente e dalla direttrice generale didel Gardacongressi, Roberto ...

Advertising

zazoomblog : Fiere: torna Expo Riva Schuh & Gardabags Italia terzo al mondo come export settore (2) - #Fiere: #torna #Schuh… - TV7Benevento : Fiere: torna Expo Riva Schuh & Gardabags, Italia terzo al mondo come export settore (2)... - TV7Benevento : Fiere: torna Expo Riva Schuh & Gardabags, Italia terzo al mondo come export settore... - claraspada : RT @siamodiscoglio: Dal 16 luglio torna a Santa Margherita Ligure il 'Tributo a Carlo Riva' - lellinara : Dal 16 luglio torna a Santa Margherita Ligure il 'Tributo a Carlo Riva' -