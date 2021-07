Festival di Cannes, la clamorosa gaffe di Spike Lee: ha “spoilerato” la vincitrice della Palma d’Oro. Poi le scuse: “È importante avere sempre una seconda possibilità” (Di domenica 18 luglio 2021) Stavolta Spike non ha fatto la cosa giusta. Ma si è scusato, e giustificato: “In 63 anni di vita ho capito che è importante avere sempre una seconda possibilità”. Fatto sta che la sua gaffe non ha precedenti al Festival di Cannes e si allinea alla clamorosa della Notte degli Oscar che portò Warren Beatty e Faye Dunaway ad annunciare il film sbagliato quale titolato del massimo premio. Ma nella mitica Gran Theatre Lumiere, quella a cui si accede ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Stavoltanon ha fatto la cosa giusta. Ma si è scusato, e giustificato: “In 63 anni di vita ho capito che èuna”. Fatto sta che la suanon ha precedenti aldie si allinea allaNotte degli Oscar che portò Warren Beatty e Faye Dunaway ad annunciare il film sbagliato quale titolato del massimo premio. Ma nella mitica Gran Theatre Lumiere, quella a cui si accede ...

Advertising

Festival_Cannes : Marco BELLOCCHIO – Honorary Palme d'or — Marco BELLOCCHIO – Palme d’or d’honneur — #Cannes2021 #Awards - Corriere : Clamoroso a Cannes: Spike Lee annuncia il vincitore per errore. È «Titane» di Julia Ducournau - giuliapompili : Pazzesco: il Festival di Cannes decide all'ultimo momento di proiettare 'Revolution of our times', il doc su Hong K… - HapCollins : RT @Antonietta_Past: Felice che il film 'Drive my car' di #HamaguchiRyûsuke, tratto da un racconto di #MurakamiHaruki, abbia vinto il Prix… - GiadaSantel : RT @Antonietta_Past: Felice che il film 'Drive my car' di #HamaguchiRyûsuke, tratto da un racconto di #MurakamiHaruki, abbia vinto il Prix… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Cannes Cannes, la gaffe di Spike Lee che ha stravolto il cerimoniale: "Chiedo scusa, colpa mia" La rinascita del Festival di Cannes dopo la pausa forzata del 2020 è arrivata grazie a un cartellone lussuoso di ben 24 titoli, grandi divi, un livello di film universalmente riconosciuto come medio - alto e " dulcis ...

Festival di Cannes 2021 vincitori: la Palma d'oro e tutti i premiati Si è conclusa la settantaquattresima di uno degli eventi cinematografici più importanti dell'anno. Il Festival di Cannes 2021 ha annunciato i suoi vincitori. Chi sono? La giuria guidata da Spike Lee ha premiato con la Palma d'oro il film Titane. Leos Carax ha vinto il premio come miglior regista ...

Festival di Cannes 2021: tutti i vincitori da Titane a Leos Carax Sky Tg24 Cannes 2021: la Palma d’Oro va a “Titane” Dopo dieci giorni di corse, file, tamponi, proiezioni, il Festival di Cannes, edizione numero 74, elegge finalmente i migliori della competizione, e lo fa, con una gaffe memorabile proprio del suo Pre ...

Cannes 2021: chi vince la Palma d’Oro per i look da red carpet Chi ha vinto la Palma d'Oro per i migliori look sul red carpet quest'anno? Sharon Stone, Bella Hadid, Spike Lee, Marion Cotillard... ecco perché ...

La rinascita deldidopo la pausa forzata del 2020 è arrivata grazie a un cartellone lussuoso di ben 24 titoli, grandi divi, un livello di film universalmente riconosciuto come medio - alto e " dulcis ...Si è conclusa la settantaquattresima di uno degli eventi cinematografici più importanti dell'anno. Ildi2021 ha annunciato i suoi vincitori. Chi sono? La giuria guidata da Spike Lee ha premiato con la Palma d'oro il film Titane. Leos Carax ha vinto il premio come miglior regista ...Dopo dieci giorni di corse, file, tamponi, proiezioni, il Festival di Cannes, edizione numero 74, elegge finalmente i migliori della competizione, e lo fa, con una gaffe memorabile proprio del suo Pre ...Chi ha vinto la Palma d'Oro per i migliori look sul red carpet quest'anno? Sharon Stone, Bella Hadid, Spike Lee, Marion Cotillard... ecco perché ...