Festival di Cannes 2021: vince Titane, ad Annette la regia (Di domenica 18 luglio 2021) La Palma d’oro del Festival di Cannes 2021 va a ‘Titane’. L’Italia è rimasta mani vuote. Il premio più ambito è andato come detto alla pellicola di Julia Ducournau, con una gaffe del presidente della Giuria, Spike Lee, che l’ha annunciato per errore all’inizio della cerimonia, quando invece viene annunciato per ultimo. Chi sono i vincitori del Festival di Cannes 2021? Ecco l’elenco dei vincitori Palma d’oro Titane di Julia Ducournau Grand Prix Speciale della Giuria (ex aequo) A Hero di Asghar FarhadiHytti nro. 6 di Juho Kuosmanen Prix ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 18 luglio 2021) La Palma d’oro deldiva a ‘’. L’Italia è rimasta mani vuote. Il premio più ambito è andato come detto alla pellicola di Julia Ducournau, con una gaffe del presidente della Giuria, Spike Lee, che l’ha annunciato per errore all’inizio della cerimonia, quando invece viene annunciato per ultimo. Chi sono i vincitori deldi? Ecco l’elenco dei vincitori Palma d’orodi Julia Ducournau Grand Prix Speciale della Giuria (ex aequo) A Hero di Asghar FarhadiHytti nro. 6 di Juho Kuosmanen Prix ...

Ultime Notizie dalla rete : Festival Cannes Cannes 2021: Marco Bellocchio riceve la Palma d'Oro d'Onore da Paolo Sorrentino Photo by Pascal Le Segretain, Getty Images / Marco Bellocchio e Paolo Sorrentino Marco Bellocchio ha ricevuto la Palma d'Oro d'Onore del Festival di Cannes , consegnata dal regista e amico premio Oscar Paolo Sorrentino durante la cerimonia di chiusura, nel bel mezzo di una standing ovation. 'Ogni volta che lo incontravamo " ha detto ...

Claudio Gubitosi alias Giffoni, il paese che diventò cinema La pandemia ci ha insegnato che la fragilità riguarda tutti, anche i grandissimi: vedi le Olimpiadi o il Festival di Cannes. Adesso che i presuntuosi hanno abbassato la cresta è il momento degli ...

