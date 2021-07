Festa Mediterranea con Espedito De Marino

(Di domenica 18 luglio 2021) di Olga Chieffi “Risuona la Musica, Riparte il Paese”, questo il sottotitolo del tour estivo diDee i suoi “Cordofoni Band” che , stasera ripartono da Salerno, alle ore 20.45 a Salerno, presso il Sagrato della Cappella di San Giovanni Paolo II in Via Vinciprova. Sarà una grande “, nel cuore della Canzone Napoletana e dintorni”, quella a cui ci ha invitato lo Chansonnier che sarà sul palco con Diego Cantore e Martina Vasaturo alla Chitarra classica, la figlia Marta Dein veste di vocalist e Alessio Coppola alle Percussioni.disegnerà, con ...

Advertising

Informaticalv : Festa Mediterranea nel cuore della Canzone Napoletana Continua a leggere >>> -

Ultime Notizie dalla rete : Festa Mediterranea

ExibArt

Una facile camminata ad anello sul 'monte dei corbezzoli' alle ultime luci della sera. Avvolti nella suggestiva atmosfera della macchiaraggiungeremo gli spettacolari punti panoramici di Pian di Raggetti e Pian Grande, per poi goderci lo spettacolo del sole che tramonta sulle colline marchigiane dall'incantevole scenario ...Domenica 18 luglio, alle ore 20.45 a Salerno , presso il Sagrato della Cappella di San Giovanni Paolo II in Via Vinciprova, si terrà il Concerto ', Nel cuore della Canzone Napoletana e dintorni'. I dettagli Il Maestro De Marino, accompagnato da Diego Cantore (Chitarra classica), Martina Vasaturo (Chitarra classica), Marta De ...La tradizione gastronomica partenopea unita ai sapori e ai colori inconfondibili dell’estate mediterranea: è questo il quadro che accoglie i clienti del ristorante Il Corallo, situato all’interno dell ...Sono ben 150 i volontari che rendono possibile la Sagra di Quartirolo, festa che da 46 anni a questa parte anima la nostra città, offrendo momenti di riflessione, intrattenimento e ottimo cibo. Quest ...