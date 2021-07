FeST: un festival per celebrare il «fenomeno» serie tv (Di domenica 18 luglio 2021) Milano capitale mondiale della serialità. Dopo lo stop and go dello scorso anno (causa pandemia), a settembre arriva la terza edizione di FeST - Il FeSTival delle serie tv, il primo FeSTival italiano interamente dedicato alla serialità televisiva all'epoca dei servizi di streaming. Dal 24 al 26 settembre la Triennale Milano si trasformerà nel palcoscenico per tre giorni di incontri, talk, performance, experience e proiezioni dedicati alle serie tv più seguite in Italia e nel mondo, un modo unico per capire come e perché le serie sono diventate un vero e proprio «fenomeno» ... Leggi su panorama (Di domenica 18 luglio 2021) Milano capitale mondiale della serialità. Dopo lo stop and go dello scorso anno (causa pandemia), a settembre arriva la terza edizione di- Ilival delletv, il primoival italiano interamente dedicato alla serialità televisiva all'epoca dei servizi di streaming. Dal 24 al 26 settembre la Triennale Milano si trasformerà nel palcoscenico per tre giorni di incontri, talk, performance, experience e proiezioni dedicati alletv più seguite in Italia e nel mondo, un modo unico per capire come e perché lesono diventate un vero e proprio «» ...

Advertising

luciosand : direttamente dall'underground eccetera festival, @babafregapane:artista esperta in pongo stop-motion, ritratti intr… - Stefanofisicoit : #FeST - Il Festival delle Serie Tv torna con la terza edizione il 24-25-26 settembre 2021, in collaborazione con la… - Diregiovani : Una data da segnare in calendario: a #Milano torna il @il_feST delle #serietv. Tra le novità i Serial Award con una… - 3cinematographe : Ecco il programma della seconda edizione del #SiciliaFilmFest2021 - Tp24it : A Salemi nasce Saliber Fest, il festival dedicato ai libri e non solo... -