Fenomeno Brooksby | alla prima finale sull' erba di Newport diretta alle 20 30

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fenomeno Brooksby

Tiscali.it

ha la velocità nel suo DNA. Uno dei giocatori più forti fisicamente nel tour, l'americano è noto per la sua irriducibilità. Quella mentalità di lottare per ogni palla è stata radicata in ...ha la velocità nel suo DNA. Uno dei giocatori più forti fisicamente nel tour, l'americano è noto per la sua irriducibilità. Quella mentalità di lottare per ogni palla è stata radicata in ...Ha infilato di corsa la rampa di lancio e spiccato il volo: Jenson Brooksby, 20 anni di Sacramento, dopo aver conquistato tre Challenger in ...