Federica Nargi | il legame indissolubile tra sorelle e tutti gli altri gossip del weekend

Leggi su vanityfair

(Di domenica 18 luglio 2021) «Esiste un legame che non scegliamo, è uno dei pochi legami della vita che non dipende da noi… Però, noi abbiamo una parte in questo gioco del destino: noi possiamo scegliere di restare, di esserci, qualsiasi cosa accada, perché non ho scelto di averti ma ho scelto di tenerti al mio fianco, perché io nelle mie imperfezioni da sorella sarò sempre al tuo fianco». È la dedica che Federica Nargi ha scritto per la sorella Claudia, da sempre e per sempre al suo fianco. L’ex velina sta trascorrendo le vacanze a Formentera con tutta la famiglia – il compagno Alessandro Matri e le figlie Sofia e Beatrice – ma il pensiero nel giorno del compleanno è andato alla sorella maggiore.