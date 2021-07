Fdi dichiara 'guerra' a Lega e Forza Italia: 'Violate le regole di coalizione' (Di domenica 18 luglio 2021) E' scontro aperto nella destra, dove tra appelli no - vax e polemiche, si trova anche il tempo di litigare per le poltrone, in questo caso per quelle alla Rai. Ad essere rimasta fuori dal giro è ... Leggi su globalist (Di domenica 18 luglio 2021) E' scontro aperto nella destra, dove tra appelli no - vax e polemiche, si trova anche il tempo di litigare per le poltrone, in questo caso per quelle alla Rai. Ad essere rimasta fuori dal giro è ...

Advertising

globalistIT : - adaalighi : RT @ilvocio: La #Santanchè dichiara di non trovare camerieri per 1.400 euro al mese, mance escluse, perché preferiscono il reddito di citta… - Luca80093108 : RT @ilvocio: La #Santanchè dichiara di non trovare camerieri per 1.400 euro al mese, mance escluse, perché preferiscono il reddito di citta… - LucillaMasini : RT @ilvocio: La #Santanchè dichiara di non trovare camerieri per 1.400 euro al mese, mance escluse, perché preferiscono il reddito di citta… - ilvocio : La #Santanchè dichiara di non trovare camerieri per 1.400 euro al mese, mance escluse, perché preferiscono il reddi… -